Швейцария обяви, че ще изплати еднократна помощ от 50 000 швейцарски франка (около 56 000 долара) на тежко ранените оцелели и на семействата на жертвите на пожара в бар в ски курорта Кран-Монтана. При инцидента загинаха 41 души, а над 100 бяха ранени, предаде "Ройтерс".

Солидарната помощ има за цел да осигури бърза финансова подкрепа и да засвидетелства съчувствие към пострадалите, съобщи Федералният съвет на Швейцария. Той ще свика кръгла маса, за да помогне на жертвите, застрахователите и властите да постигнат извънсъдебни споразумения, които биха могли да предотвратят продължителни съдебни спорове. Правителството възнамерява да допринесе с до 20 милиона франка за подобни договорености.

"Федералният съвет споделя с жертвите и техните семейства желанието за истина и справедливост. И ние искаме да знаем какво и защо се е случило и как е могло да бъде предотвратено", заяви президентът Ги Пармелин.

Повечето от загиналите са тийнейджъри, а сред жертвите има и чуждестранни граждани, включително от Франция и Италия. Компенсацията ще бъде предоставена за всеки загинал и за всички хора, които са били хоспитализирани вследствие на инцидента.

Освен това правителството планира да отпусне 8,5 млн. франка, за да подпомогне засегнатите кантони при покриването на извънредните разходи. Мерките са предприети след анализ на Федералната служба по правосъдие, който е установил пропуски в действащите системи за изплащане на солидарни помощи.

Редактор: Ивета Костадинова