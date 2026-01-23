Съд в кантон Вале разпореди освобождаването на Жак Морети. Той е съсобственик на бара в ски курорта Кран-Монтана, където в новогодишната нощ избухна пожар с фатален край.

След плащане на гаранция в размер на 200 000 швейцарски франка (около 215 000 евро), съдът обяви, че е „отменил предварителното задържане“ на Морети и му е наложил „алтернативни мерки“, предназначени да „противодействат на риска от бягство, който представлява обвиняемият“.

След трагедията: Швейцария забрани фойерверките и бенгалския огън на закрито

Морети беше в предварително задържане от 9 януари. При трагедията загинаха 40 души, а 116 бяха ранени. Съпругата на обвиняемия - Джесика Морети, която е съсобственик на бара, остава на свобода под принудителни мерки.

Редактор: Дарина Методиева