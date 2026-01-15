Швейцарският кантон Вале забрани пиротехническите устройства във всички закрити обществени места.

Именно там се намира курортът Кран-Монтана, където пожар в нощно заведение уби 40 души, а 116 бяха ранени. Същата забрана малко по-рано обяви и кантон Женева.

Собственикът на изгорелия бар в Кран-Монтана остава в ареста за три месеца

Смята се, че пожарът в нощното заведение възникнал, когато бенгалски огън, прикрепен към бутилки шампанско, запалил звукоизолираща пяна на тавана. Прокуратурата разследва както немарливост от страна на собствениците, така и липсата на проверки за безопасността от местната власт. Повечето загинали в пожара бяха тийнейджъри, най-младите от които на 14 години.

