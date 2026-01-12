Съд в кантон Вале разпореди предварително задържане на Жак Морети. Той и съпругата му са съсобственици на бара в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, който изгоря в нощта на Нова година. Мярката е за първоначален срок от три месеца, съобщи източник, близък до делото, цитиран от АФП.

След повече от шестчасово изслушване прокуратурата на кантона Вале е поискала от съда за принудителни мерки да постанови предварително задържане на Морети. Той е заподозрян в разследването, започнало след трагедията, при която загинаха 40 души, а 116 бяха ранени.

"Два града - еднаква болка": Кочани с почит и съпричастност към жертвите в Кран Монтана

Редактор: Мария Барабашка