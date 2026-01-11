Роднини на жертвите на пожара в Кочани организираха бдение в памет на загиналите в Кран Монтана. И при двете трагедии в нощните заведения имаше предимно млади хора. Пожарите взеха десетки жертви в сгради, за които се оказа, че не отговарят на изискванията за безопасност.

Майки на загиналите в Кочани изпратиха послания на майки на жертвите от курорта в Швейцария. С тях им те им пожелават сила, за да се справят с мъката. Повече от половината от 40-те жертви в Кран Монтана бяха тийнейджъри. Средната възраст на загиналите е 19 години. Много от ранените над 100 души никога няма да се възстановят напълно.

Скиори в Кран-Монтана отдадоха почит на загиналите при пожара в бар

„От ден на ден е все по-тежко. 10 месеца без нашите деца трае вечно. Посланието към тях е, че не са сами“, споделя Габриела Наумова, майка на загинало в дискотека „Пулс“ момиче.

„Писмо до майките от Кран Монтана. От една майка на друга – ние държим ръката ви, не за да ви утешим. Защото няма утеха. А за да не сте сами пред лицето на неописуемата болка. Не сте сами и никога няма да бъдете. От Кочани- град, който споделя тази съдба, ви изпращаме прегръдка. Тя не лекува, а става свидетел. Нека почиват в мир, в светлина и в любов, която никога не угасва“, заяви Мария Петрушева, майка на загинал в дискотека „Пулс“ младеж.

