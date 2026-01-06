Снимка: Стопкадър
Стихията отне живота на 40 души
Десетки скиори в швейцарския курорт Кран-Монтана почетоха паметта на жертвите от трагедията в бар на Нова година. Скиорите образуваха сърце на една от пистите, като така отправиха призив за солидарност и съпричастност.
Пожарът отне живота на 40 души, които са вече идентифицирани, а 118 души пострадаха. 83-ма все още са в болница.
Идентифицираха всички жертви от пожара в бар в Кран-Монтана, сред тях има тийнейджъри
В Швейцария се води разследване, като собствениците на бара - двойка французи - са обвинени в непредумишлено убийство, непредумишлено нанасяне на телесни повреди и непредумишлено запалване.
