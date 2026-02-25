Снимка: gettyimages/ Видео: "Ройтерс"
-
САЩ, Израел и Иран продължават да си разменят удари, жертви има в поне пет страни (ОБЗОР)
-
Филип Димитров: Ситуацията с Иран е тежка, но в известен смисъл неизбежна
-
Али Трокх - от затвора в Иран до защитник на бежанци в САЩ
-
В Близкия изток има около 1400 български туристи, заминали с туроператори
-
Ескалация в Близкия изток след потвърдената смърт на аятолах Али Хаменей
-
Стотици българи са блокирани в Близкия изток
-
Али Хаменей - аятолахът, който завзе властта с промени в Конституцията
По време на посещението херцогът и херцогинята на Съсекс ще се срещнат с йордански лидери и високопоставени здравни служители
Принц Хари и съпругата му, херцогинята на Съсекс - Меган, започнаха двудневна визита в Йордания, където се срещнаха с ключови фигури, работещи в подкрепа на хуманитарните нужди на бежанците в страната и по-широкия регион.
Хари и Меган участваха в кръгла маса, организирана от Световната здравна организация, заедно с представители на водещи организации като ООН и много от нейните агенции, дипломатически лица и дарители.
👑Harry and Meghan begin two-day Jordan visit to highlight humanitarian efforts— Radio News Hub (@radionewshub) February 25, 2026
The Duke and Duchess will also visit initiatives they have helped fund to medically evacuate children from the war in Gaza to the Middle East nation pic.twitter.com/LIk2wlISq2
Двойката, която се оттегли от кралските си задължения през 2020 г. в името на личната и финансовата си свобода, е в Йордания по покана на генералния директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус. Той посрещна топло двойката на стъпалата на офиса на СЗО в йорданската столица Аман.
По време на двудневното си посещение херцогът и херцогинята на Съсекс ще се срещнат с йордански лидери и високопоставени здравни служители, както и с екипи на СЗО, ще се запознаят с програми за здравеопазване и психично здраве на първа линия и ще се срещнат с персонала на Световната централна кухня, координиращ продоволствената помощ за Газа от Аман. Двойката ще посети и младежкия център на организацията за социално развитие Questscope, за да чуе мнението на млади хора, които участват в различни програми.
Отношенията между крал Чарлз III и принц Уилям се влошават
Посланикът на Великобритания в Йордания Филип Хол благодари на херцога и херцогинята на Съсекс за пътуването им до Близкия изток. „Вашето посещение, вашата подкрепа, вашата оценка за усилията, които ООН, СЗО, правителството на Йордания и други полагат тук, се ценят изключително много. Благодаря ви, че дойдохте“, каза той.
Prince Harry and Princess Meghan greeted by @WHO Director General @DrTedros as they attend a World Health Organisation roundtable with key donors and humanitarian partners in Amman, Jordan. #HarryandMeghanInJordan #PrinceHarry #Duchessofsussex pic.twitter.com/c0VxZFHl0d— D.B.🌸 (@DBrown99944) February 25, 2026
Йордания приема вълна след вълна от бежанци, започвайки с палестинци преди повече от 80 години, които сега наброяват около 2,5 милиона души, и сирийци, избягали от конфликта в страната си, управлявана доскоро от Башар Асад. Най-скорошната вълна от разселени хора е в резултат на войната на Израел срещу „Хамас“ в Газа.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни