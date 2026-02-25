Принц Хари и съпругата му, херцогинята на Съсекс - Меган, започнаха двудневна визита в Йордания, където се срещнаха с ключови фигури, работещи в подкрепа на хуманитарните нужди на бежанците в страната и по-широкия регион.

Хари и Меган участваха в кръгла маса, организирана от Световната здравна организация, заедно с представители на водещи организации като ООН и много от нейните агенции, дипломатически лица и дарители.

👑Harry and Meghan begin two-day Jordan visit to highlight humanitarian efforts



The Duke and Duchess will also visit initiatives they have helped fund to medically evacuate children from the war in Gaza to the Middle East nation pic.twitter.com/LIk2wlISq2 — Radio News Hub (@radionewshub) February 25, 2026

Двойката, която се оттегли от кралските си задължения през 2020 г. в името на личната и финансовата си свобода, е в Йордания по покана на генералния директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус. Той посрещна топло двойката на стъпалата на офиса на СЗО в йорданската столица Аман.

По време на двудневното си посещение херцогът и херцогинята на Съсекс ще се срещнат с йордански лидери и високопоставени здравни служители, както и с екипи на СЗО, ще се запознаят с програми за здравеопазване и психично здраве на първа линия и ще се срещнат с персонала на Световната централна кухня, координиращ продоволствената помощ за Газа от Аман. Двойката ще посети и младежкия център на организацията за социално развитие Questscope, за да чуе мнението на млади хора, които участват в различни програми.

Посланикът на Великобритания в Йордания Филип Хол благодари на херцога и херцогинята на Съсекс за пътуването им до Близкия изток. „Вашето посещение, вашата подкрепа, вашата оценка за усилията, които ООН, СЗО, правителството на Йордания и други полагат тук, се ценят изключително много. Благодаря ви, че дойдохте“, каза той.

Prince Harry and Princess Meghan greeted by @WHO Director General @DrTedros as they attend a World Health Organisation roundtable with key donors and humanitarian partners in Amman, Jordan. #HarryandMeghanInJordan #PrinceHarry #Duchessofsussex pic.twitter.com/c0VxZFHl0d — D.B.🌸 (@DBrown99944) February 25, 2026

Йордания приема вълна след вълна от бежанци, започвайки с палестинци преди повече от 80 години, които сега наброяват около 2,5 милиона души, и сирийци, избягали от конфликта в страната си, управлявана доскоро от Башар Асад. Най-скорошната вълна от разселени хора е в резултат на войната на Израел срещу „Хамас“ в Газа.

Редактор: Дарина Методиева