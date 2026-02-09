Отношенията между британския крал Чарлз III и неговия наследник принца на Уелс Уилям, са сериозно обтегнати. По данни, цитирани от Cosmopolitan, напрежението между баща и син е достигнало ниво, при което те изпитват „истински гняв“ един към друг.

Според придворни конфликтът е ескалирал, след като принц Уилям умишлено е пропуснал премиерата на документалния филм на баща си „В търсене на хармония: Визията на един крал“, която се е състояла в замъка Уиндзор. След този жест двамата са прекъснали комуникацията си. Един от източниците дори твърди, че в момента Чарлз III има повече проблеми с престолонаследника, отколкото с по-малкия си син принц Хари.

„Хари е емоционален и предсказуем, докато Уилям е пресметлив и инатлив“, коментира придворен, запознат със ситуацията. По думите му основата на конфликта е борбата за влияние и власт в кралското семейство. „Те се сблъскват, защото са твърде сходни. И двамата са убедени, че са прави, и нито един не отстъпва лесно“, допълва източникът.

Напрежението между краля и наследника му се натрупва от месеци. Още през декември се появиха информации, че Чарлз III е раздразнен от публичния наратив, според който принц Уилям вече де факто е поел управлението, след като монархът е чакал цял живот, за да се възкачи на трона.

На фона на вътрешните конфликти в кралското семейство по-рано стана ясно, че британският политически анализатор Нийл Гардинър е призовал крал Чарлз III да отнеме кралските титли на принц Хари и Меган Маркъл, след като двамата бяха отличени с награда за правата на човека – призив, който допълнително подхрани обществените дебати около бъдещето на монархията.

