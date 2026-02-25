Снимка: БГНЕС
Събитието ще се проведе през септември в София само дни преди старта на Европейското първенство за мъже
Един от най-големите волейболисти на България – Теодор Салпаров, ще сложи край на професионалната си кариера през септември в София. Събитието ще се проведе само дни преди старта на Европейското първенство за мъже, на което страната ни е сред домакините.
Теодор Салпаров и Ралица Паскалева: Как се създават шампиони?
Организаторите обещават зрелищен мач между български легенди и световни звезди. Събитието, с което легендарното българско либеро ще постави официален край на професионалната си кариера ще бъде на 5 септември в София.
"Последните години на два пъти отказвах бенефис, но сега го усетих, че е време да се случи това нещо официално. Освен това, тягата от финала на Световното първенство на младите ни лъвчета, със сигурност ще допринесе това да е празник. Не толкова да акцентираме на самия мач, а да направим един празник за семейства, за родители, за деца, които са привърженици на волейбола и ще се докоснат до световни звезди", обясни Теодор Салпаров.Редактор: Емил Йорданов
