Възможна е нова криза в столичния градски транспорт. Причината е, че в сектора не достигат 50 милиона евро. Кметът на София Васил Терзиев проведе разговор с представител на транспортните синдикати.

След срещата между община и синдикати въпросът дали София е изправена пред нов транспортен хаос остава без отговор. „Никой към момента няма намерение в тая предизборна обстановка да тръгва да прави протести”, заяви Васил Терзиев.

Позицията на столичния кмет е, че допълнителни средства за транспорта не могат да бъдат отпускани без реални реформи и прозрачност.

Общинският съветник и представител на транспортните синдикати Иван Кирилов сподели за забавени мерки от страна на общината след миналогодишната стачка. „Когато ти започваш с десетки милиони дупка в транспорта, не може първата точка от разговора да бъде още колко да добавим, без реформи и без яснота откъде ще дойдат парите. Искания за проценти и твърди суми за увеличения на заплатите не сме поставяли. Сценариите Фандъкова - Асен Василев и Терзиев -Теменужка Петкова в момента не са на дневен ред. Разбира се, че искаме помощ от държавата”, заяви Кирилов.

Темата за транспорта се превърна в "ябълката на раздора" в Общинския съвет, като съветниците си отправиха взаимни обвинения.