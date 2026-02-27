Семейството на единия рибар от потъналия край Маслен нос кораб настоява търсенето на изчезналите да не спира. Близките на мъжа не смятат, че е направено всичко възможно за откриването на моряците, и се оплаква от липса на комуникация с институциите. Междувременно Националният борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт ще установява причините за потъването на плавателния съд.

Илияна вижда за последен път баща си Людмил вечерта преди да отплава с риболовния кораб на капитан Христо Спасов. "Няколко дни по-късно дойдоха гранични полицаи, взеха номера му и казаха, че корабът е потънал", разказва Илияна Мутишева.

След това никой не е направил опит за контакт с близките на Людмил Мутишев. "Не знам вече кой ден е. Никой досега не ни се е обадил да каже къде ги издирват и какво се случва", заяви другата дъщеря на моряка - Людмила.

"Ние потърсихме военноморските сили. Казаха ни: "Ако искате - влезте вие във водата и търсете баща си", твърди Илияна.

Това поражда съмнения у двете сестри. По думите им "нещо се прикрива". Според тях телата на рибарите може да са вътре в потъналия кораб.

Людмил Мутишев е с над 30-годишен опит като рибар и досега не е имал инциденти. Според Людмила капитанът - Христо Спасов, също не би рискувал да влезе в морето, ако не е бил сигурен, че всичко е наред.

Двете жени настояват търсенето да продължи. "Те може би са мъртви, но властите са длъжни да ги извадят. Не може да ги оставят там. Искаме поне да ги погребем", споделя Людмила.

Репортер: Надежда Карапанчева

Редактор: Станимира Шикова