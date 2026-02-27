След като полицията в Нова Загора залови 37-годишен водач без книжка, който беше спрян след гонка и използването на лента с шипове - аналогично преследване се разигра и в Ямболско.

"Операцията беше съвместна - на три дирекции - от Ямбол, Сливен и „Жандармерията“. Става дума за 38-годишен системен нарушител, чието свидетелство за управление е отнето преди повече от 10 години. В миналото няколко пъти е отказвал да се подложи на тест за наркотици. След като беше принудително спрян с помощта на лента с шипове, му беше направен тест за дрога, който се оказа положителен. Използвахме и полицейско куче, което претърси автомобила - там беше открита дрога", обясни в ефира на „Здравей, България” началникът на отдел "Охранителна полиция" към ОДМВР-Сливен комисар Димитър Кикьов.

Той разказа и как е бил заловен другият шофьор в Новозагорско, който отказал да му бъде направен тест за наркотици. По думите му предварителният анализ на ситуацията показал, че водачът ще се опита да избяга, тъй като "досието му като нарушител е изключително богато".

"Предварително бяхме направили разчет на полицейските сили. Идеята беше всичко да се случи максимално безопасно за останалите участници в движението", обясни

Комисар Кикьов подчерта, че преследването продължило няколко минути. "След като му подадохме сигнал с полицейската кола да спре, той не се подчини. В близост се намираше втори патрулен екип, който разпъна лентата с шиповете. Водачът премина през нея и малко по-късно гумите на колата му се спукаха. Беше принуден да спре", подчерта униформеният.

Униформеният подчерта, че преди да се използва лента с шипове, задължително се подава сигнал и се оставя достатъчно разстояние, за да може водачът да спре доброволно, ако желае. "Шиповете са конструирани така, че да останат в гумата и тя да изпуска въздуха постепенно, за да се осигури относително безопасно спиране. Ако след това водачът продължи да се движи, гумата се разпада", подчерта комисар Кикьов.

