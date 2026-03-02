Конфликтът в Близкия изток започва да оказва влияние върху цените на горивата в международен план, както и в България. Фактът, че Ислямска република Иран е огромен производител и износител на суров петрол, е основната причина войната там да рефлектира върху пазара.

► Стратегическото значение на Техеран

Освен като производител, Иран е ключов фактор и заради контрола си над Ормузкия проток. Той е значим логистичен коридор за доставки на нефт и природен газ. Ако танкерите спрат да преминават през него, това би довело до сериозен спад в глобалните доставки.

Очаква ли се ръст на цените на горивата заради ескалацията в Близкия изток

► Ценова динамика

Данните показват осезаема разлика в цената на суровия петрол, която се е повишила от 62 на 72 долара за барел. По отношение на цените на дребно в България се наблюдава следната картина:

Бензин А95: Минимално увеличение през последните дни, достигайки нива от около 1.25 – 1.26 евро за литър.

Дизел: Тенденцията е сходна, с цени около 1.29 евро за литър.

Закономерността на пазара е ясна: Ако цената на петрола се задържи висока за дълъг период, това неизбежно ще повлече нагоре и цените на колонките по бензиностанциите.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация, посочва, че пазарът би могъл да функционира и без иранския нефт, но само ако липсата бъде компенсирана. Според него единствено Саудитска Арабия и до известна степен Русия имат възможност да увеличат производството си, докато останалите държави към момента нямат такъв капацитет. Основният въпрос остава колко дълго би останал затворен Ормузкият проток.

► Ситуацията в България

За да се повиши цената на горивата у нас, рафинерията в Бургас трябва да направи нова поръчка на петрол на настоящите по-високи цени. Към момента в страната все още има запаси от по-евтин нефт.

Собственици на вериги бензиностанции уверяват, че наличности има и ситуацията засега е спокойна. Въпреки това потребителите изразяват очаквания за предстоящо поскъпване, предвид напрежението в Близкия изток.