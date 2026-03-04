Снимка: БГНЕС
-
-
-
-
-
-
Каква ще бъде политиката на Румен Радев, ако влезе във властта?
Новата формация на Румен Радев ще се окаже водеща в следващия парламент и структурирането на българския политически живот. Той ще се опита да максимално да не влиза в конфликти и да остави всички врати отворени. Радев умее да държи по-обединителна реторика, има опит и разбиране в тази сложна ситуация. Това каза социологът Кънчо Стойчев в ефира на „Здравей, България”.
Публицистът и блогър Иван Стамболов коментира, че се търсят популистки формули, а Радев ще направи всичко възможно, за да бъде максимално дълго време до обществения ресурс.
Румен Радев обяви с кого ще се яви на предсрочните избори
Политологът Веселин Стойнев смята, че Радев няма да казва нищо конкретно, ще говори с общи фрази, за да получи максимална подкрепа. Според него тук липсва ясна политическа идентичност и затова по външнополитически въпроси Радев говори само за дипломация, без конкретика. Стойчев запита каква да бъде позицията на Радев за Иран, при положение че и в Европа има различни виждания по тази тема.
Редактор: Цветина Петрова
