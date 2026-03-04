Случващото се в Близкия изток покачи напрежението в парламента. Пет от партиите поискаха свикване на КСНС при президента и отправиха критики срещу служебната власт.

От парламентарната трибуна председателят на Народното събрание Рая Назарян прочете съобщение от Министерството на отбраната, от което стана ясно, че военният министър е дал разрешение за преминаване на съюзнически и чужди въоръжени сили през въздушното ни пространство, както и за пребиваването им у нас.

Запрянов: Иран извършва провокации към страни в ЕС и НАТО. Свикваме спешно заседание на Военното министерство

Деница Сачева заяви, че от ГЕРБ са обезпокоени от начина, по който се държи служебното правителство. „Ситуацията в Близкия изток е такава, че изисква сътрудничество между отделните институции. Крайно време е президентът Йотова да свика КСНС с парламентарните групи", каза тя.

Същото поискаха и от „ДПС-Ново начало”, предаде БГНЕС. Пред журналисти заместник-председателят на ПГ на Искра Михайлова-Копарова отправи критики към служебния кабинет.

От „Възраждане”, ИТН и МЕЧ също смятат, че трябва да се свика КСНС.

„Не за първи път територията на България е използвана за плацдарм. Така беше и при операциите срещу Ирак и Афганистан. Но в момента за първи път, безпрецедентно, територията на България се превръща в плацдарм, който реално може да бъде ударен. Затова настоявам президентът да влезе в правомощията си и да свика Консултативен съвет по национална сигурност“, заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

„За нас е добре президентът да свика КСНС, защото ИТН, като консервативна партия, на първо място е загрижена за това как България ще се справи с евентуален мигрантски натиск”, каза Станислав Балабанов.

„Има война само на няколко километра на север от нас, а сега и на изток положението е страшно. Именно заради това трябва да бъде свикан КСНС, в който да участват всички парламентарно представени партии. Избирателите са ни изпратили в НС с цел да ги представляваме и информираме за случващото се. Така остава усещането, че се взимат някакви решения и нещо се крие”, заяви Кирил Веселински от МЕЧ.

БСП също излезе с критики.

„Правителството е длъжник на държавата, защото на този етап се държи по-скоро като туроператорска компания. Много е важно нашите съграждани да бъдат прибрани. Заедно с това няма как да не се види какви са резервите, защото цената на петрола скача драстично”, каза Борислав Гуцанов.

С критики излезе и Румен Радев . В социалните мрежи той написа, че ударите по Иран са реален риск за сигурността ни, а служебният кабинет го омаловажава. Радев допълва, че войната в Залива вече е променила драстично цените на нефта и природния газ.