Тежка контузия спира най-добрата българка в скока на дължина Пламена Миткова от участие на Световното първенство в зала в Полша. Състезателката, която беше четвърта на предишния шампионат на планетата под покрив, получи травма в глезена на отскачащия крак по време на Националния шампионат на 1 март.

След обстойни медицински прегледи е установена фрактура, скъсана предна и разкъсана задна връзка в глезенната става. Лечението на Миткова включва обездвижване със специален ботуш за период от три седмици.

Редактор: Калина Петкова