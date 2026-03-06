Снимка: БГНЕС
-
Момчето, ударено от моторна шейна в Банско, е със счупен на 2 места таз
-
Голям пожар избухна в Лима, има пострадали
-
Проверка след сигнал: Обездвижили счупен крак на дете с картон в Спешния център в Разлог
-
Дете е блъснато от моторна шейна на ски писта в Банско
-
След инцидента с пиян скиор: Лекари допускат, че Малена Замфирова може да има увреждания на гръбначния стълб
-
Пиян турист помете на писта в Чехия Малена Замфирова, откараха я с хеликоптер в болница
Най-добрата ни състезателка в скока на дължина е с фрактура, скъсана предна и разкъсана задна връзка в глезенната става
Тежка контузия спира най-добрата българка в скока на дължина Пламена Миткова от участие на Световното първенство в зала в Полша. Състезателката, която беше четвърта на предишния шампионат на планетата под покрив, получи травма в глезена на отскачащия крак по време на Националния шампионат на 1 март.
След обстойни медицински прегледи е установена фрактура, скъсана предна и разкъсана задна връзка в глезенната става. Лечението на Миткова включва обездвижване със специален ботуш за период от три седмици.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни