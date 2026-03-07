Недоволство срещу високите сметки за ток изкара жители на Силистра на протест. Те блокираха граничния пункт на сухоземната граница между България и Румъния.

Очаква се пунктът да остане затворен до 14 часа. Демонстрацията се провежда на самата граница, след като по-рано протестиращите организираха два протеста пред сградата на електроразпределителното дружество „Енерго-Про“ в града, но по думите им не са получили отговор на поставените въпроси.

Сметките за ток у нас - по-големи отколкото в чужбина

Част от събралите се граждани раздават и подготвени жалби, които желаещите могат да подадат до дружеството. Така протестиращите се надяват повече хора официално да сигнализират за проблемите със сметките.

Хората на място разказват, че начислените суми за електроенергия са се увеличили не с проценти, а в пъти спрямо предишни месеци.

Още сигнали за високи сметки - този път за парно

Недоволството в Силистра се очаква да продължи и по-късно днес с протестно шествие по улиците на града.