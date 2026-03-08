Социалните мрежи превърнаха черния сусам в хит за 8 март, като милиони жени споделят ритуала си с лъжица на ден за по-малко бели коси и сияйна кожа. В Азия обаче тази практика е дългогодишна традиция, предавана от поколение на поколение.

Черният сусам е богат на магнезий, цинк, витамин Е и здравословни мазнини, а каша се приготвя бързо и лесно - само с минута-две на котлона и малко миксиране.

Юлия е трето поколение китайка в България. Тя приготвя за нашите зрители за да сусамова каша по семейна рецепта.

Според Юлия, за да има ефект, сусамова каша се консумира всеки ден - сутрин, обед и вечер. Освен вътрешната употреба, маслото от сусам може да се използва и за лице, за естествен блясък на кожата.

Рецептата вижте във видеото.