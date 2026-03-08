Една от колите се е запалила

Трима души загинаха в катастрофа на пътя Ъглен – Дерманци в Луковитско, съобщиха от Окръжна прокуратура – Ловеч, цитирана от кореспондента на БТА в Ловеч Светломира Анастасова.

При удара едната кола се е запалила. В нея са били открити телата на мъж, жена и дете. Четвъртият пътник, който е изпаднал от автомобила, е транспортиран в тежко състояние в плевенска болница. 

В другата кола, по първоначална информация на полицията, няма тежко пострадали хора. 

Сигналъта инцидента е получен около 14:40 ч. Огледите на място продължават, пътят остава затворен за движение. Въведен е обходен маршрут.

