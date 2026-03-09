Тази седмица трябва да се разгледа Законът за удължаване на бюджета, който да действа до приемане на редовна финансова рамка за 2026 година. В предложения проект за бюджет въпросът за великденските добавки за пенсионерите не е уреден. "ДПС-Ново начало" искат с решение на Народното събрание да задължат правителството. Няма да коментирам подхода, защото според мен той е юридически неправилен. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на ПГ на БСП доц. Наталия Киселова, коментирайки предложението на политическата формация на Делян Пеевски да се дадат великденски добавки за възрастните хора.

По думите на Киселова когато се говори за ниски доходи, темата не засяга само пенсионерите, а всички. "Тежестта от липсата на бюджет не се понася само от пенсионерите", подчерта тя.

Киселова изтъкна, че това, което се очаква от парламента в момента, е да има удължителен закон, защото държавата не може да спре. "И второ - да се съобразим с един принципен подход - Народното събрание не може да бъде използвано предизборно и популистки", категоричен е председателят на ПГ на БСП.

Тя коментира и въпроса разделена ли е групата на БСП заради отхвърлянето на ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. "За съжаление, разделение предизвика още първото обсъждане на закона. Голяма част от колегите дебатираха как да изглежда гласуването в чужбина. Много от тях се правят на експерти през последните дни, конституционалисти включително, които обсъждат как имало грешен указ, какво е направила ЦИК във връзка с избирателния район „Чужбина“. Призовавам колегите да бъдат по-внимателни, тъй като Върховният администратичен съд се е произнесъл по поредица от жалби в решение от днес", подчерта Киселова.

По думите ѝ решението за отлагане на въвеждането на район „Чужбина“ е било добро, за да не се "дава и този аргумент за оспорване на законността на изборите. "Това, че не знаем колко са избирателите в чужбина, а им дадохме условно четири мандата, може да се окаже, че там има свръхпредставителство за сметка на страната. Гражданите в България пък са чувствителни и избирателите от тези четири района, от които беше взет по един мандат, също бяха недоволни. Така че трябва да има баланс и да е ясно, че мандатите се разпределят национално, а след това се свързват с избирателните райони", обясни тя.

