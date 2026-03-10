Прокуратурата публикува подробна справка и факти по случая с отстранения български европрокурор Теодора Георгиева, която сезира правосъдния министър за предполагаеми престъпления на изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов.

Институцията подчертава, че действията ѝ са били изцяло в рамките на закона и в координация с Европейската прокуратура и категорично отхвърля внушения, че документи или записи са разпространявани от прокуратурата или кабинета на главния прокурор.

Държавното обвинение предупреждава, че разпространяването на непроверени твърдения подкопава доверието в съдебната власт и изисква доказателствена проверка по установения ред, а не публични спекулации, които могат да навредят на институционалната работа и на правата на участващите страни.

Според държавното обвинение служебният министър на правосъдието чрез действията си уронва авторитета както на българската, така и на Европейската прокуратура: „Прокуратурата ще информира Европейския главен прокурор и институциите за тези действия, които представляват опит за дискредитиране на приключила дисциплинарна процедура в Европейската прокуратура – факт без прецедент за България в 19-годишния ѝ период в ЕС“.

Ето какво още казват в позицията от Прокуратурата:

„По образувано на 25 април 2025 г. досъдебно производство от Софийска градска прокуратура беше установено, че български представител в Европейската прокуратура е използвал служебното си положение, за да получава противозаконни облаги.

В справката на наблюдаващия прокурор са включени показания на трима свидетели, според които „Пепи Еврото“ е предоставял ежемесечно по 10 000 лева на магистрата „Теди Еврото“.

По инициатива на Европейския главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши през 2025 г. бяха проведени съвместни действия с българската прокуратура. На 30 април 2025 г. Европейската прокуратура официално поиска писмена информация и свидетелски показания по текущото разследване на българския представител. На 3 юни 2025 г., с изрично разрешение от наблюдаващия прокурор, и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов изпрати на г-жа Кьовеши справка от 5 страници с необходимите данни. Прокуратурата предоставя и кореспонденцията с Европейската прокуратура, за да гарантира прозрачност и точност на фактите.

Ръководството на прокуратурата категорично осъжда разпространението на непроверени и клеветнически твърдения, които подкопават доверието в съдебната система. Подобни внушения, особено когато идват от лица с претенции за правна експертиза, създават впечатление за опити за оказване на неправомерно влияние върху съдебни производства с висок обществен интерес. Категорично неверни са твърденията, че записи или документи са разпространявани от прокуратурата или кабинета на главния прокурор. Подобни внушения са опит за въвличане на институцията в публични спекулации без основание.

Особено тревожно е легитимирането от служебния министър на лице, което е организирало безредици в Съдебната палата и е призовавало за ограничаване на правото на гражданите на достъп до правосъдие. Прокуратурата напомня, че министърът носи отговорност за сигурността на сградите на съдебната власт и за недопускане на действия, които възпрепятстват нормалното функциониране на органите на съдебната система“.

Европейската прокуратура засега не коментира твърденията на българския представител Теодора Георгиева, че е била заплашвана. В позиция до NOVA от офиса на Лаура Кьовеши съобщават, че разследването им е в ход. По отношение на дисциплинарното производство срещу Георгиева от Европейската прокуратура напомнят, че са открили нарушения, които биха могли да доведат до отстраняването ѝ.

Редактор: Цветина Петкова