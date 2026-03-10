С активизирането на строителния сезон и растящия брой разрешителни за нови сгради, Главната инспекция по труда излезе с остро предупреждение към работодателите и работниците. От ведомството напомнят, че личните предпазни средства не са пречка за работния процес, а жизненоважна защита, тъй като огромната част от инцидентите на обектите са предвидими и предотвратими.

Строителният сектор остава най-рисковият по отношение на трудовия травматизъм. Данните за 2025 г. показват сериозен ръст в контролната дейност:

⇒ Извършени са 7922 проверки (спрямо 6682 през 2024 г.);

⇒ Установени са над 35 200 нарушения на трудовото законодателство;

⇒ 17 197 от нарушенията са пряко свързани със здравето и безопасността при работа.

Инспекторите по труда са установили 1100 души, работещи без трудов договор на строителни площадки през изминалата година. Благодарение на намесата на ГИТ, в сектора са изплатени забавени трудови възнаграждения в размер на над 1.8 млн. лв.

Заради нарушения, които пряко застрашават живота на работещите, инспекторите са приложили най-тежката административна мярка – спиране на обекти, работни места или съоръжения – общо 797 пъти.

Други 42-ма служители са били отстранени от работа поради липса на правоспособност или грубо неспазване на правилата за безопасност. Общата сума на влезлите в сила наказателни постановления за сектора възлиза на над 4.3 млн. лв.

► Отговорност и права

От Инспекцията по труда подчертават, че цялата отговорност за осигуряването на безопасна среда е на работодателя. Той е длъжен не само да осигури екипировка, но и да упражнява ефективен контрол, като има право да отстранява работници, които не спазват правилата.

От друга страна, работниците са длъжни да използват предоставените им каски, колани и други средства. Практиката обаче показва, че често те пренебрегват защитата, дори когато тя е осигурена.

Важно за работещите: Всеки служител има законното право да откаже изпълнението на задача, която пряко застрашава живота или здравето му. От ГИТ призовават работниците да не поемат излишни рискове от страх от уволнение.

Редактор: Мария Барабашка