Снимка: iStock
Инспекцията по труда разкри 1100 души без договори и наложи глоби за над 4.3 млн. лева в сектора
С активизирането на строителния сезон и растящия брой разрешителни за нови сгради, Главната инспекция по труда излезе с остро предупреждение към работодателите и работниците. От ведомството напомнят, че личните предпазни средства не са пречка за работния процес, а жизненоважна защита, тъй като огромната част от инцидентите на обектите са предвидими и предотвратими.
Строителният сектор остава най-рисковият по отношение на трудовия травматизъм. Данните за 2025 г. показват сериозен ръст в контролната дейност:
ГИТ напомня: Работата на официални празници се заплаща минимум двойно
⇒ Извършени са 7922 проверки (спрямо 6682 през 2024 г.);
⇒ Установени са над 35 200 нарушения на трудовото законодателство;
⇒ 17 197 от нарушенията са пряко свързани със здравето и безопасността при работа.
Инспекторите по труда са установили 1100 души, работещи без трудов договор на строителни площадки през изминалата година. Благодарение на намесата на ГИТ, в сектора са изплатени забавени трудови възнаграждения в размер на над 1.8 млн. лв.
Заради нарушения, които пряко застрашават живота на работещите, инспекторите са приложили най-тежката административна мярка – спиране на обекти, работни места или съоръжения – общо 797 пъти.
Други 42-ма служители са били отстранени от работа поради липса на правоспособност или грубо неспазване на правилата за безопасност. Общата сума на влезлите в сила наказателни постановления за сектора възлиза на над 4.3 млн. лв.
► Отговорност и права
От Инспекцията по труда подчертават, че цялата отговорност за осигуряването на безопасна среда е на работодателя. Той е длъжен не само да осигури екипировка, но и да упражнява ефективен контрол, като има право да отстранява работници, които не спазват правилата.
От друга страна, работниците са длъжни да използват предоставените им каски, колани и други средства. Практиката обаче показва, че често те пренебрегват защитата, дори когато тя е осигурена.
Важно за работещите: Всеки служител има законното право да откаже изпълнението на задача, която пряко застрашава живота или здравето му. От ГИТ призовават работниците да не поемат излишни рискове от страх от уволнение.Редактор: Мария Барабашка
