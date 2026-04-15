Общо 12 полета на германския превозвач Lufthansa от и до летище „Васил Левски“ - София са отменени днес и утре заради стачка на кабинния персонал. По шест полета на ден - излитащи и кацащи - няма да бъдат изпълнени.

Синдикатът на кабинния състав UFO призова стюардите и стюардесите на Lufthansa и Cityline да прекратят работа в рамките на двудневен протест, започнал в 00:01 ч. днес и планиран да продължи до малко преди полунощ утре.

Стотици полети в Германия са отменени

По думите на синдикалния лидер Йоахим Васкес Бюргер моментът за стачката не е случаен и съвпада с подготовката за отбелязване на 100-годишнината от първия полет на авиокомпанията, където се очаква участие на германския канцлер Фридрих Мерц. Според него това е възможност да се обърне внимание върху условията на труд и решенията на ръководството.

Протестът идва след поредица от стачни действия през последните дни. В края на миналата седмица бяха отменени множество полети заради недоволство на кабинния персонал, а в началото на седмицата стачка на пилотите доведе до сериозни смущения в полетната програма, включително отмяна на всички полети от и до София.

По данни на концерна, при въведено специално разписание се изпълняват около една трета от полетите на къси разстояния и приблизително половината от дългите. При дъщерната Eurowings, където също имаше стачни действия, са реализирани около 60% от полетите.

