Две млади жени от Иран са били задържани на граничния пункт „Капитан Андреево“, след като се опитали да преминат границата с фалшиви френски паспорти, съобщиха от прокуратурата.

Арестуваните са на 18 и 19 години. Те пътували с автобус по редовна линия от Истанбул за София, който пристигнал на граничния пункт около 2 часа след полунощ в понеделник.

При проверка на документите на пътниците дежурният граничен полицай установил, че двете жени представят фалшиви френски задгранични паспорти. От прокуратурата уточняват, че на този етап не може да им бъде търсена наказателна отговорност за изготвянето на неистинските документи.



Двете жени вече са привлечени като обвиняеми за незаконно преминаване на държавната граница без разрешение на компетентните органи. Те са настанени в специализиран дом за временно настаняване на чужденци, а работата по случая продължава.

