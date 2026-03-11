Слънчевата поредица от мартенски дни продължава. До края на текущата седмица обстановката ще е без особени промени. Сутрините ще са мразовити с условия за слана, следобедите - слънчеви и почти безоблачни. Температурите призори - около и малко под нулата, през деня, през деня - в интервала 10-15 градуса, до 17-18 в обичайно по-топлите райони.

Предварителните прогнози продължават да показват промяна в атмосферната циркулация в дните 18-20 март. Балканите ще попаднат в зона на неустойчивост със значителна облачност и валежи от дъжд и сняг. Ако се запази траекторията на циклона, ще има условия за напоителни валежи от дъжд и тежки, мокри пролетни снеговалежи в Западна и Централна България.

В очакване на пролетта: Настъпва период със слънчево време

При подобен сценарий дневните температури ще се понижат осезаемо спрямо настоящите. Сутрин термометрите ще се движат около нулата, без драстични студове, през деня - най-често между 3 и 8 градуса.