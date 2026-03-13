Остават дни до старта на официалната предизборна кампания. Под какъв знак ще мине тя? И ще бъде ли по-различна от предишните седем? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” политолозите Цветанка Андреева и доц. Петър Чолаков.

„Всяка партия си прави стратегия за предизборна кампания. Но динамиката със сигурност е по-различна от това, което те са си залагали като кампания”, коментира Цветанка Андреева. Според нея случаят „Петрохан“ е изместил фокуса и е повлияла на сформирането на служебното правителство.

„Сега войната в Близкия изток е този тревожен фон, на който ще се развие цялата кампания. И още повече - до някаква степен определя всички проблеми на едно следващо управление. Започва да става ясно и за самите политици, че който и да поеме властта след тези избори, всъщност ще срещне големи трудности. И това ги кара да гледат малко повече към възможните управленски коалиции”, коментира Андреева.

Според доц. Чолаков темите са няколко. „ПП–ДБ ще поставят въпроса за реформата в съдебната система. Видяхме във ВСС как реагира Прокурорската колегия на искането на министър Янкулов. Това ще бъде една от темите, по които ще се дискутира”, каза Чолаков.

Правителството ще сезира КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Сред другите теми, според него, ще са Пактът за мир на Доналд Тръмп и отношенията ни със САЩ. „В българския парламент Делян Пеевски например настоява бързо да бъде ратифицирано присъединяването към инициативата на Тръмп. Същевременно остава на дневен ред големият въпрос доколко този парламент има легитимност да направи такова нещо”, коментира Чолаков. Той посочи и появяването на Румен Радев на политическия терен като тема в предизборната кампания. „Около него остават много големи въпроси, много неизвестни”, коментира Чолаков.

За потенциалното управленско мнозинство след изборите – гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова