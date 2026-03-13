От днес започва изплащането на втория транш от помощите за учениците. Това обяви във Велико Търново служебният социален министър Хасан Адемов.

Всяко дете от 1., 2., 3., 4. и 8. клас ще получи по около 77 евро. Надбавката се изплаща без значение от доходите на семейството и обхваща около четвърт милион деца.

„Стартирахме преди два дни с решение на МС за предоставяне на Великденска надбавка. Днес започна изплащането на втория транш на подкрепата за ученици”, обяви Хасан Адемов.