Снимка: iStock
Всяко дете от 1., 2., 3., 4. и 8. клас ще получи по около 77 евро
От днес започва изплащането на втория транш от помощите за учениците. Това обяви във Велико Търново служебният социален министър Хасан Адемов.
Всяко дете от 1., 2., 3., 4. и 8. клас ще получи по около 77 евро. Надбавката се изплаща без значение от доходите на семейството и обхваща около четвърт милион деца.
„Стартирахме преди два дни с решение на МС за предоставяне на Великденска надбавка. Днес започна изплащането на втория транш на подкрепата за ученици”, обяви Хасан Адемов.
Последвайте ни