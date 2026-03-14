Бившият дългогодишен инструктор в Специализирания отряд за борба с тероризма Стоян Саладинов разказа за опита си в службата, за рисковете по време на акции и за предизвикателствата пред системата за сигурност. В ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS той коментира и последните кадрови промени в Министерство на вътрешните работи.

Саладинов, който е бил главен инструктор в отряда повече от 20 години, разказа за една от най-драматичните ситуации в кариерата си. По време на акция на границата преди около две десетилетия той е задържан от сръбските власти. „Бях с моите момчета на операция по задържане. Хванаха ме с приклада и направо се озовах в затвора“, разказа той. По думите му е бил осъден на пет години, но след шест месеца е освободен.

Бившият инструктор признава, че физически не изпитва страх по време на операции, но се притеснява от възможността да се върнат времената на организираната престъпност от 90-те години. „Тези хора са безскрупулни“, коментира той, припомняйки, че е работил активно именно в периода на т.нар. „мутренски години“.

По отношение на случая „Петрохан“ Саладинов заяви, че ако е бил потърсен за съдействие, би помогнал с опита си. Според него при подобни разследвания работата на спецотрядите винаги е координирана с други служби. „Никога не действаме сами – помагат ни и специалните служби“, подчерта той.

В последните дни в МВР текат смени по високите етажи на ръководството. Освободени бяха тримата заместник-директори на Столична дирекция на вътрешните работи, а от миналата седмица СОБТ има и нов командир – Драгомир Таков. Саладинов коментира Таков, когото познава от години. „Радвам се, че той е начело на отряда. Поддържаме връзка и знам как работи“, каза бившият инструктор.

Въпреки професионалната подготовка на служителите в спецчастите, той смята, че в определени моменти държавата не е подкрепяла достатъчно хората в системата. „Ние сме едни от най-обучените и подготвени служители, но имаше периоди, в които държавата ни изостави. Затова и много млади таланти напуснаха“, посочи Саладинов.

Освен кариерата си в службите за сигурност, той разкри, че е участвал и като каскадьор в киното и познава част от актьорите, които днес се появяват на големия екран.

