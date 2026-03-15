След сериозна суша февруари е бил най-дъждовният месец за последните 12 години. Значимите язовири в страната за питейни нужди, напояване и електричество са пълни.Хидролозите, обаче, съветват да не се прибързва с източването на водоемите. Според експерти, водата може да стигне и за следващата година, ако се управлява разумно.

След поредица от сухи години, хидрологичната картина в България се променя значително в началото на 2026 г. Стратегически важни язовири като "Камчия", "Искър", "Тича" са пълни. В края на миналата година, нивото на язовир "Жребчево" беше определяно като критично ниско. Очакванията бяха той да се запълни през следващите две години, но това се случи за около три месеца и след доброто управление на водите между язовирите "Копринка" и "Жребчево".

Язовир "Жребчево" - от почти критични нива през есента на 2025 година от едва 20% от обема му до настоящото му състояние. "Към днешна дата нивото е 345 милиона и половина, това е близо 86% и половина. За напълването на язовира спомогна времето, както и това, че се изпускаше вода и от язовир "Копринка" към "Жребчево"", посочва инж. Пламен Иванов, управител на "Напоителни системи" - клон Сливен.

Според статистиката на хидролозите, количеството на водите и оттоците към язовирите през тази година е било рекордно. "Този февруари сме имали доста сериозни количества вода. За последните 12 години от 2014 до 2026 година, това е месец февруари, който е с най-голям обем на оттока", посочва гл. асистент Силвия Стоянова, "Хидрологични прогнози" - НИМХ.

А язовир "Жребчево", се очаква да достигне оптималните 350 милиона кубични метра вода, още следващата седмица. "Много скоро ще започне контролирано изпускане от язовира с цел да се държи това ниво. Месец април и май са дъждовни, така че трябва да има свободен обем, за да можем да сме спокойни всички", каза Пламен Иванов.

Реките също са пълноводни, а пълният язовир "Жребчево" привлича хора от цяла България. През следващите два месеца с топенето на снеговете ще продължи попълването на язовирите, но хидролозите предупреждават за разумното използване на водите.

"Да може оптимално да се използва наличната водата в момента. Тоест, да не се предприемат прибързани действия, примерно по източване на язовири", посочва гл. асистент Силвия Стоянова, Хидрологични прогнози НИМХ при БАН. "Всички води, които се изпускат, са по нареждане на Министерството на околната среда и водите", коментира Пламен Иванов.

При разумно управление на "Жребчево", водите ще стигнат за напояване за следващите две години. Пълният язовир се превръща и в атракция. Стотици са туристите от цялата страна, които идват да видят и църквата в бившето село Запалня, която след 5 години, отново е залята от язовира.