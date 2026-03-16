Българската агенция по безопасност на храните откри растеж на бактерии и плесени в училищни сандвичи в страната. Това обяви зам.-изпълнителният директор на агенцията доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова след проверка в над 400 училища. И допълни, че до момента са изследвани 130 закуски. При анализите в три от сандвичите е открит растеж на бактерии, а в четири са установени плесени.

Проверени са и млечни продукти, като има резултати от 78 проби. Установени са несъответствия в три сирена и един кашкавал. В четири проби от масло, сирене и кашкавал са открити немлечни мазнини. Изследвани са и четири проби от оместни продукти. В една от тях е намерено завишено водно съдържание. При пробите от хляб не са намерени отклонения.

Разкриха канал за контрабандно месо край Ихтиман

Междувременно изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски обяви нови мерки за засилване на контрола върху качеството на храните и движението на животните в страната. С негова заповед се въвежда 100% контрол върху пилешкото месо поради съмнения за наличието на салмонелоза и потенциален риск за здравето на хората. Припомняме, че това се случва след разкрития канал за контрабандно месо и незаконна кланица край Ихтиман.

„Едно от основните неща, което ви съобщавам днес, е етикетирането на размразените и замразените храни. От днес нататък ще се отбелязва датата на замразяване и датата на размразяване на продуктите. Т.е. ще знаете размразените продукти на коя дата са замразени, включително и колко пъти”, поясни Мавровски.

Припомняме, че в събота стана ясно, че при проверки на място в Ихтиман служители на БАБХ и МВР са открили пресни животински отпадъци и кости на няколко локации, използвани за транжиране и разфасоване на месо. Според властите оттам продукцията вероятно е била разпространявана към неизвестни засега точки в страната и вече е стигнала до българския пазар.

„Възстановяваме контрола върху границите ни. Има огромен проблем с движението на животните. „Задържаният камион, който беше на Русе, показва ясно един канал, който действа от години. Колегите на място констатираха огромно количество румънски марки. И вероятно това е пътят на заболяванията, които навлязоха на територията на нашата страна. Не може да си позволим шепа джамбази да рискуват здравето на хората и съответно и на животните в страната. Говорим за щета, която е в особено големи размери. Миналата година имахме над 20 000 избити животни. Тези, които сме заловили на румънската граница, са върнати обратно, изследвани са за всички заболявания, които позволява нашата дейност и за които имаме съмнение“, заяви той.

Редактор: Дарина Методиева