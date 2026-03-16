Истински среднощен екшън се разигра в карловското село Иганово. Мъж наряза гумите на 36 автомобила. На някои от тях с нож е надрал боята и изкривил чистачките. Мъжът запалил и няколко улични контейнера за смет. Нанесъл щети и по две електроразпределителни табла и накрая стрелял с въздушна пушка по жена в селото.

Кметът Павел Павлов е един от потърпевшите собственици на коли. „Гумите са нарязани по един и същ начин. Вандалският акт беше извършен около 4-4:30 часа в нощта на събота срещу неделя. Разбрахме, че има проблем, когато усетихме дим и видяхме високите пламъци от запалените пластмасови контейнери за смет”, разказа той.

Първоначално Павлов помислил, че посегателства са извършени само на неговата улица. „Подадох сигнал на телефон 112 и полицията дойде. Оказа се, че цялото село е потърпевшо. Има счупени камери за наблюдение и потрошени 5-6 елтабла”, обясни кметът.

Марин Маринов също е потърпевш - нарязани са гумите на две негови коли. „Прибрах се вкъщи към 2.30 ч. Тогава всичко беше нормално. На сутринта видях, че гумите ми са нарязани”, обясни той.

Заподозреният е задържан за 72 часа. Той е 57-годишен местен жител. „Този човек е стрелял с въздушна пушка срещу жена и мъж. Предупреждаван е преди известно време, тъй като влизаше по къщите. Но до момента не е проявявал агресия”, обясни кметът.

От полицията съобщиха за NOVA, че при обиск в дома на заподозрения са иззети ножовете, с които са нарязани гумите на колите. Открити са и незаконно притежавани газов пистолет и въздушна пушка.

По случая се преглеждат записи от охранителни камери, събират се доказателства и сведения. Образувано е досъдебно производство в Районната прокуратура.

