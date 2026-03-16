БСП не изключва партньорство с формацията на Румен Радев след изборите. Това заяви в предаването „Денят на живо“ Иван Таков, който е заместник-председател на партията, шеф на градската организация в София и шеф на червените общинари в местния парламент.

„Със сигурност на изборите те ще бъдат наш опонент, както всяка друга политическа сила, защото всички се борим за доверието на българските граждани. След като видим програмата и политиките на тази нова формация, е много вероятно да бъдат и наш партньор в следващия парламент“, заяви Таков. Той припомни, че БСП два пъти е издигала и подкрепяла Румен Радев за президент. „Имаме изключително много общи неща и много дълго общо минало. Не виждам защо да нямаме и бъдеще“, добави социалистът.

Таков посочи, че партията влиза в предизборната кампания със сравнително ясна електорална цел. По думите му тя е формулирана още по време на представянето на платформата на БСП. „Съвсем ясно на конгреса, когато представях платформата за изборите, че се целим в около 200 хиляди гласа“, посочи той.

Националният съвет на БСП избра ново Изпълнително бюро след конгреса

Според него за социалистическата партия никога не е стоял въпросът дали ще влезе в парламента. „За БСП това винаги е било задължително. Ние сме сигурни, че ще бъдем представени в Народното събрание, но целта ни е да надграждаме и да върнем доверието на избирателите“, заяви Таков. Той обясни, че именно затова партията е поставила акцент върху връщането към традиционните си леви политики и ценности.

В интервюто беше коментиран и въпросът защо лидерът на партията Крум Зарков ще води листата в 24-и многомандатен избирателен район в София. Таков отхвърли тезата, че решението има връзка с политическа конкуренция в района, където традиционно се издигат най-разпознаваемите политически фигури. „Ние не робуваме на максимата за т.нар. лидерски район. Заедно с него и с председателите на районните съвети преценихме, че той е най-подходящ за 24-и МИР“, обясни заместник-председателят на БСП. По думите му това решение има логична организационна основа, тъй като Зарков е политически свързан именно с този район. „Той живее там, там членува в партията и там е преминала значителна част от политическата му кариера. Затова смятаме, че е изключително подходящ водач именно за този район“, добави Таков.

Той коментира и присъствието на Татяна Дончева в кандидатските листи на БСП, след като нейното „Движение 21“ по-рано напусна коалицията „Обединена левица“. Таков припомни, че партията напусна левия формат преди около година. Въпреки това Дончева ще бъде кандидат на социалистите. „В момента тя е водач на нашата листа в Пловдив като част от гражданската квота“, уточни той.

