Една шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове, а в момента и с Плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски по време на участие в кръгла маса на тема "Застъпничество за въвеждане на международните стандарти за борба с насилието по отношение на пола и домашното насилие в българското законодателство" в София.

По думите му едва 1 от 6 млрд. евро ще бъдат усвоени, защото зад всяка една мярка има форми на обществени поръчки, които са потънали в зависимости и невъзможност за изпълнение. Доц. Околийски добави, че това касае здравните програми, като помощта по въздух с хеликоптери и скрининговата програма. Той отбеляза, че парите за скрининговата програма ги има, но не може да бъде започната, защото са купени възможно най-скъпите тестове. Здравният министър обясни, че трябва да се види как ще се проведе поне „опортюнистичен скрининг с вече купените тестове“, а по-нататък поръчката ще бъде развалена.

Във връзка с темата за насилието министърът заяви, че борбата трябва да бъде за превенция на всякакъв вид насилие. По думите му националната здравно-информационна система трябва да води статистика за всички форми на насилие, причинени на жени, деца и мъже.

