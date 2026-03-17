Катастрофа блокира пътя София - Варна край село Богатово. 48-годишен мъж с лек автомобил се е ударил челно в насрещно преминаващ камион, докато е изпреварвал колона от коли. Водачът на колата е пострадал и е откаран в МБАЛ - Севлиево.

Около 9 часа днес на телефон 112 е получен сигнал за пътнотранспортното произшествие. Пострадал е водачът на лекия автомобил, който е транспортиран в МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ - Севлиево. Полевите проби за алкохол и наркотични вещества на водача на товарния автомобил са отрицателни, а на водача на лекия са взети кръвни проби.

Ограничено е движението по път I-4 Севлиево - Велико Търново в района на Богатово /при км 91/. Трафикът в посока Варна се осъществява по обходен маршрут по път II-44 Севлиево - Габрово - път I-5 Габрово - Велико Търново, а преминаването в посока София се отклонява по път III-406 Буря - Янтра - път III-4041 Янтра - Севлиево. Движението се регулира от "Пътна полиция".