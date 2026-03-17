„Има такъв народ” регистрира листите си за изборите на 19 април. Лидерът на партията Слави Трифонов е водач в 15 и 25 МИР. Все още няма информация кои са водачите в шест МИР-а.

Водачите на листите на ИТН в някои избирателни райони:

МИР 01 Благоевград Драгомир Петров

МИР 02 Бургас – няма информация

МИР 03 Варна Тошко Йорданов

МИР 04 Велико Търново Петър Дилов

МИР 05 Видин Милен Милчев

МИР 06 Враца Иван Клисурски

МИР 07 Габрово Снежанка Траянска

МИР 08 Добрич – няма информация

МИР 09 Кърджали Танер Тюркоглу

МИР 10 Кюстендил Снежанка Траянска

МИР 11 Ловеч – няма информация

МИР 12 Монтана Ашот Казарян

МИР 13 Пазарджик – няма информация

МИР 14 Перник Петя Димитрова

МИР 15 Плевен Станислав Трифонов

МИР 16 Пловдив-град Станислав Балабанов

МИР 17 Пловдив-област Тошко Йорданов

МИР 18 Разград Мартин Капралов

МИР 19 Русе Петър Дилов

МИР 20 Силистра – няма информация

МИР 21 Сливен Цветан Предов

МИР 22 Смолян – няма информация

МИР 23 София-град Павела Митова

МИР 24 София-град адв. Александър Рашев

МИР 25 София-град Слави Трифонов

МИР 26 София-област Венцислав Асенов

МИР 27 Стара Загора Павела Митова

МИР 28 Търговище Николай Радославов Василев

МИР 29 Хасково Станислав Балабанов

МИР 30 Шумен Ивайло Костадинов

МИР 31 Ямбол Ашот Казарян

