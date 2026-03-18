Депутатите приеха на първо и второ четене промени в Закона за социалното подпомагане, свързани със законовото уреждане на великденските и коледните добавки за пенсионерите.

Уточнява се, че размерът на помощта ще се определя през държавния бюджет и тя ще се изплаща през март и ноември. Тъй като сега редовна план-сметка няма, чрез постановление на МС, следващия месец ще бъдат отпуснати 50 евро за пенсионерите под линията на бедност и 20 евро за тези над нея. Преди Коледа, когато би трябвало да има редовен бюджет, ще се определи нов размер.

Предвижда се целевата помощ да бъде насочена към пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, лица с увреждания, самотно живеещи лица, самотни майки и други групи. Парите ще се отпускат при определени критерии.

Припомняме, че на 12 март ГЕРБ-СДС внесе предложение великденски и коледни добавки да се изплащат всяка година.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и НОИ се очаква такава подкрепа да бъде осигурена на около 507 000 лица.

Вчера парламентарната комисия по труда и социалната политика подкрепи на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане. От 2022 г. досега са изплатени общо 543 млн. лева (около 260 млн. евро) за великденски и коледни добавки, осигурени от държавния бюджет, каза председателят на комисията Деница Сачева.