Листите на партиите за предстоящите избори до голяма степен са предвидими. Най-голям интерес предизвикаха листите на коалицията на Румен Радев, където основната новина е включването на известни български спортисти като водачи в четири избирателни района. Това заяви политологът Огнян Минчев в ефира на предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. „Очевидно това е опит да се повиши интересът и подкрепата за тази коалиция“, коментира той.

Според него в останалите политически формации преобладават познати фигури – професионалисти и експерти в своите области. Изключение доскоро е била коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България", където е имало вътрешна конкуренция между различни лидери и техните привърженици. „Случаят с недопускането на Явор Божанков в листите показва, че Асен Василев се утвърждава като водеща фигура, която може категорично да отхвърля дори обосновани предложения“, посочи политологът.

Ясни са номерата на партиите и коалициите в бюлетината

По думите му се наблюдава едновременно засилена доминация на лидерските решения, силна конкуренция и лобизъм при подреждането на кандидат-депутатските листи.

Проф. Минчев коментира и възможните промени в изборната система. Според него мажоритарният вот би могъл да раздвижи селекцията на кандидати, но крие рискове. „В българските условия той може да засили влиянието на местни икономически и политически групировки“, предупреди той. В същото време и чисто пропорционалната система не е достатъчно ефективна, затова според него е необходим сериозен обществен дебат за въвеждане на балансиран модел с елементи и от двата типа.

По отношение на възможността Румен Радев да стане премиер, Минчев смята, че подобен сценарий е малко вероятен към този момент. „За да се случи това, той трябва да постигне коалиционен компромис с друга политическа сила“, обясни анализаторът.

Какво означават за политиците номерата в изборната бюлетина

Според него евентуално сближаване с ПП–ДБ би изисквало преодоляване на сериозни различия по геополитически въпроси, а партньорство с ГЕРБ би поставило под въпрос антикорупционната му реторика.

„Ако резултатът му е умерен, ще бъде изключително трудно да се състави правителство“, прогнозира Минчев. Той не изключи и вариант страната да бъде управлявана от служебен кабинет до следващите президентски избори.

