Политологът Огнян Минчев коментира и възможните промени в изборната система
Листите на партиите за предстоящите избори до голяма степен са предвидими. Най-голям интерес предизвикаха листите на коалицията на Румен Радев, където основната новина е включването на известни български спортисти като водачи в четири избирателни района. Това заяви политологът Огнян Минчев в ефира на предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. „Очевидно това е опит да се повиши интересът и подкрепата за тази коалиция“, коментира той.
Според него в останалите политически формации преобладават познати фигури – професионалисти и експерти в своите области. Изключение доскоро е била коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България", където е имало вътрешна конкуренция между различни лидери и техните привърженици. „Случаят с недопускането на Явор Божанков в листите показва, че Асен Василев се утвърждава като водеща фигура, която може категорично да отхвърля дори обосновани предложения“, посочи политологът.
По думите му се наблюдава едновременно засилена доминация на лидерските решения, силна конкуренция и лобизъм при подреждането на кандидат-депутатските листи.
Проф. Минчев коментира и възможните промени в изборната система. Според него мажоритарният вот би могъл да раздвижи селекцията на кандидати, но крие рискове. „В българските условия той може да засили влиянието на местни икономически и политически групировки“, предупреди той. В същото време и чисто пропорционалната система не е достатъчно ефективна, затова според него е необходим сериозен обществен дебат за въвеждане на балансиран модел с елементи и от двата типа.
По отношение на възможността Румен Радев да стане премиер, Минчев смята, че подобен сценарий е малко вероятен към този момент. „За да се случи това, той трябва да постигне коалиционен компромис с друга политическа сила“, обясни анализаторът.
Според него евентуално сближаване с ПП–ДБ би изисквало преодоляване на сериозни различия по геополитически въпроси, а партньорство с ГЕРБ би поставило под въпрос антикорупционната му реторика.
„Ако резултатът му е умерен, ще бъде изключително трудно да се състави правителство“, прогнозира Минчев. Той не изключи и вариант страната да бъде управлявана от служебен кабинет до следващите президентски избори.
Редактор: Дарина Методиева
