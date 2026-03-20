Министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов присъства на официалното представяне на първия новопроизведен влак, който пристигна у нас в началото на март. Проектът за доставка на 25 мотрисни влака е в размер на 326,7 милиона евро, от които 261,4 милиона са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 65,3 по програма „Транспортна свързаност" 2021-2027.

Влаковете са предназначени за крайградски превози, разполагат с общо 333 места и развиват максимална скорост от 160 км/час.

В церемонията участват и посланикът на Чешката република у нас н.пр. Мирослав Томан и главния изпълнителен директор на „Шкода Груп" Петър Новотни.

