Държа да има цялостен пакет, който да е насочен срещу покачването на цените. Той трябва да защитава гражданите и бизнеса не само с директни плащания, но и с други мерки. Време е за активна дейност, не бива да чакаме. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти.

Тя уточни, че никой не се е допитвал до нея относно компесаторните мерки на правителството по отношение на завишените цени на горивата. „Това е първата, много малка стъпка, която се отнася до най-уязвимите хора. При назначаването на служебния кабинет това беше само една от мерките, за които аз настоявах. Международната конюнктура се променя всеки ден и то не за добро. Повишението на горивата ще се влеят в стойността на продуктите и услугите в страната“, отбеляза тя. Държавният глава съобщи, че във вторник е поканила представители на КЗК, за да представят анализите и мерките си. Такава среща ще бъде проведена и със служебното правителство.

Президентът прогнозира, че това ще бъде една от най-сложните кампании за политическите сили. Като причина изтъкна тежката световна криза, за излизане от която трябва да бъдат предприети ефективни мерки. „От гледна точка на нас, избирателите, кампанията може би ще бъде лесна, защото ще имаме възможност да преценим най-адекватните и стойностни предложения“, обясни тя.

Йотова изрази разочарованието си от ЕК. Тя призна, че имала очаквания да бъде предложен по-конкретен набор от мерки. „Очевидно се разчита, че самите държави членки ще предприемат мерки според собствените си специфики, които да работят. Очаквам това да направи и българското правителство“, посочи държавният глава.

Относно участието на България в Съвета на мир президентът подчерта, че решението трябва да бъде взето от редовно правителство и друго мнозинство в нов парламент. Йотова не одобри размяната на реплики по темата зад граница и уточни, че това е сложен геополитически въпрос.