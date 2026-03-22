Медикът от Дупница работи на две места, за да се издържа със заплата от 700 евро
В МБАЛ „Св. Иван Рилски” в Дупница работи първият мъж в България, заемащ длъжността старша акушерка. Да помага на майките в момента на раждането е негова детска мечта. „Винаги съм бил с идеята да помагам на майките в най-хубавия за тях момент - появата на бебчето”, споделя той пред „Събуди се”.
Въпреки предложенията за работа в София, той избира да остане в Дупница заради сантиментални спомени като първото раждане, на което е асистирал сам. Помни добре първото бебе, поело дъх в ръцете му – момиченце с тегло 2,700 кг.
Медикът разказва, че жените в родилната зала не се притесняват от него. Често го бъркат с лекар, но той винаги уточнява, че е акушерка. Според него най-важното е доверието.
Поради ниското заплащане в системата – около 700 евро – той е принуден да съчетава медицината с работа в охранителна фирма. Като гард той присъства на детски и мъжки футболни мачове на местния клуб „Пирин”. Според него финансовите трудности карат много негови колеги да работят на по няколко места или изцяло да напускат системата на здравеопазването.
Най-голямото признание за труда му остава благодарността на родителите. Две жени вече са кръстили децата си на негово име.
