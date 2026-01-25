Акушерка Оля Дукат, майка на трима сина и една дъщеря, съчетава личния си опит с професионалния поглед върху раждането. Работила е с семейства от Русия, Великобритания, Франция, Швейцария, Австрия, Германия, Полша, Белгия, Израел, Чили, Бразилия и Индия. Тя твърдо вярва, че всяко раждане е уникално, а споменът за него остава завинаги.

Дукат е събрала в книга преживяванията на бащи, присъствали на раждането на своите деца. В интервю за нашия сайт тя разказва за професионалния си път, предизвикателствата и радостите на акушерството, както и за значението на присъствието на бащите.

Професията на акушерката в България

„Не бих казала, че акушерството е изчезваща професия, но определено има нужда от промяна. В много държави тази професия е подценена, а у нас акушерките нямат самостоятелна практика и често се възприемат като помощник на лекаря“, обяснява Дукат.

Отбелязваме Деня на родилната помощ

Според нея ниското заплащане, стресът и нощните смени отказват младите хора да изберат тази професия. За Оля изборът ѝ е дошъл покрай собствените ѝ раждания: „Усетих, че има нужда от човешка и емоционална подкрепа и си казах: кой, ако не аз, да го прави?“

Често задавани въпроси от майките

„Топ въпросът е: това нормално ли е?“ – казва Дукат. „Всичко е нормално: физически усещания, изтичане на околоплодна течност, плач на бебето, дори изхождането му“, уточнява тя.

Историята на първото инвитро бебе в България

Акушерката обяснява, че тяхната роля е да успокояват и да дават адекватна помощ, когато нещо не е нормално.

Мода в раждането и ролята на бащите

„Имаше период, в който почти всяка жена предпочиташе секцио. Сега голяма част искат напълно естествено раждане без намеса и медикаменти“, споделя Дукат.

Екипи от три столични болници спасиха родилка и бебето ѝ

Що се отнася до присъствието на бащите, Оля уточнява, че подготвените мъже не се притесняват. „За 15 години работа не съм имала нито един припаднал баща. Всички казват: ‘Не съжалявам, никога не бих го пропуснал’“, казва Дукат.

Съвети за млади акушерки

„Работата е трудна и предизвикателна, но си струва – всяко раждане е различно и никога не е рутинно. Виждаш как се ражда живот – това е изключително удовлетворяващо“, казва Оля Дукат.