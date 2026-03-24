Областната администрация на София прекрати обществената поръчка за ремонт на лекоатлетическите съоръжения на стадион Стадион „Локомотив“. Решението е взето от областния управител Вяра Тодева.

Поръчката е с прогнозна стойност над 1 милион евро без ДДС, като финансирането е осигурено по договор с Министерство на младежта и спорта, сключен през ноември 2025 г.

СО сезира съда и Сметната палата заради забавените обществени поръчки за сметопочистване

Причината за прекратяването са установени сериозни нарушения още при откриването на процедурата. Според администрацията част от условията са били ограничителни и противоречат на принципа за свободна конкуренция, което поставя под съмнение законосъобразността на целия процес.

Допълнителен проблем е липсата на яснота относно правата върху проекта. В администрацията е открито единствено копие от договор, сключен с лице, различно от проектанта, чрез който е предоставен работен проект и техническа спецификация. В същото време липсват документи, удостоверяващи прехвърлянето на авторските права.

Установени са и редица административни несъответствия - договорът за дарение не е регистриран в деловодната система, не съдържа посочена стойност и не фигурира в счетоводните регистри.

ВАС с окончателни решения по казусите за сметопочистването в София

Констатирани са и условия, които създават правна несигурност и не защитават достатъчно държавния интерес. Сред тях са предвидени междинни плащания до 90% от стойността на договора, без ясно разписани етапи на приемане на строително-монтажните дейности. Освен това гаранцията за изпълнение е определена на едва 1%, при допустими до 10% по закон, което значително намалява защитата за възложителя.

От областната администрация посочват, че след преработване и прецизиране на условията процедурата ще бъде обявена отново. Целта остава проектът да бъде реализиран в рамките на предвидения срок – до края на юни 2027 година.

