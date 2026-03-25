На днешния ден Архангел Гавриил се е явил на Дева Мария, за да ѝ съобщи вестта, че ще роди Божия Син
Днес е Благовещение - един от най-радостните празници в християнския календар. Всички православни храмове са огласени от песнопения, които припомнят - на този ден започва човешкото спасение.
Преданията разказват как Архангел Гавриил се е явил на Дева Мария, за да ѝ съобщи вестта, че ще зачене и роди Божия Син Исус Христос.
Благовещение е – православната църква отбелязва едно от най-радостните събития
В много вярващи семейства у нас и по света днешният ден се чества и като Ден на майката. А за спазващите Великия пост, днес той е по-облекчен - като според църковния календар се позволява на трапезата да се поднесе и риба.
Хиляди българи отбелязват именния си ден на Благовещение. Общо 17 046 души в страната празнуват днес - от тях 8 508 са мъже, а 8 538 - жени.
Сред имениците са Благой, Блага, Благовест, Благовеста, Евангелина, Евелина, Вангел и техни производни. NOVA им пожелава здраве, щастие и успехи!
