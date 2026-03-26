София стана европейска сцена за бъдещето на комуникациите с форума FUTURE REBOOT - едно от най-значимите събития в сферата на комуникациите и PR индустрията. Форумът събира водещи експерти, лидери на мнение, представители на глобални компании и иноватори, за да обсъдят бъдещето на комуникациите в един бързо променящ се свят.

Акцент беше поставен върху необходимостта от „рестарт“ на комуникационната индустрия чрез нови идеи, технологии и отговорни практики. В центъра на дискусиите са ролята на изкуствения интелект, доверието в медиите, управлението на дезинформацията и значението на устойчивите и етични комуникации. Събитието предлага богата програма от лекции, панелни дискусии и практически сесии, водени от международно признати специалисти. Участниците имат възможност да обменят опит, да създадат нови партньорства и да се запознаят с най-новите тенденции в индустрията.

Комуникацията като форма на застъпничество и налагане на интереси

Снимка: Софи Цветкова, NOVA

По време на своята лекция политологът Иван Кръстев разгледа ключови въпроси, свързани с променящата се политическа и социална среда, влиянието на кризите върху обществените нагласи и ролята на комуникацията в изграждането на доверие. Неговият анализ предложи задълбочена перспектива върху предизвикателствата пред Европа и даде ценен контекст за темата „Future Reboot”. Темата на лекцията е „Как да се влюбим в бъдещето”.

Форумът се провежда в рамките на няколко дни и включва както основна конференция, така и допълнителни събития, уъркшопи и networking формати. Това го превръща в ключова платформа за професионално развитие и стратегическо мислене.

ICCO European Forum 2026 утвърждава София като важна точка на европейската комуникационна карта и предоставя уникална възможност за достъп до глобални идеи, знания и контакти.

Снимка: Софи Цветкова, NOVA

Тази вечер се провежда и церемонията по награждаване на БАПРА Bright Awards 2026. Наградите са годишното честване на успехите и постиженията на агенциите и комуникационния бранш в държавата.