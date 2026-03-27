Министерски съвет предлага промяна в таксите за всички студенти от новата учебна 2026/2027

г. Това става ясно от проекта на решение, публикуван за обществено обсъждане. Предвижда се средната годишна такса да бъде около 545 евро, а кандидатстването - средно 40 евро.

За докторантите в държавните университети средната годишна такса ще достигне 1130 евро, като таксата за кандидатстване за тях ще се увеличи до около 130 евро.

Четирите големи пловдивски ВУЗ-а също ще прекалкулират цените през новата учебна година.

• В ПУ "Паисий Хилендарски" според предложените от МС промени, на практика, тазгодишните такси ще останат почти без промяна за огромна част от специалностите. Така например сумата за педагогическите специалности от 357,90 евро в момента ще скочи до 358 евро, или с едва 10 цента, което просто ще закръгли сумата, която студентите плащат. Почти нищожно ще е увеличението и при най-популярната специалност в ПУ - правото. Там от следващата учебна година бъдещите адвокати и служители в съдебната система ще плащат 614 евро, което е с едва 45 евроцента повече, отколкото в момента - 613,55 евро. В Пловдивския университет има дори специалности, при които таксата през учебната 2026/2027 ще падне леко - такива са повечето икономически направления (икономика, финанси, маркетинг). Там от 268,43 евро към момента за година от обучението таксата ще падне до 268 евро.

• За разлика от студентите в ПУ обаче, колегите им от Университета по хранителни технологии ще плащат малко повече през новата година. Икономическите специалности и туризмът в момента броят 352,80 евро за година от обучението си. Ако предложението на МС обаче стане факт, от следващата академична година те ще дължат 400 евро, което прави увеличение с близо 15 на сто, или точно 47,20 евро. В УХТ повече ще плащат и специализираните направления на обучение, като инженерните специалности, електротехника, както и хранителните технологии. Според сегашните тарифи за студенти редовно обучение и държавна поръчка те дължат по 511,30 евро за година, докато в предложението е записано от 2026/2027 година те да скочат до 550 евро (или с 38,70 евро повече).

• На Медицинският университет в Пловдив, също ще се наложи да коригира в посока нагоре таксите си за обучение както на бъдещите лекари, така и на фармацевтите и зъболекарите, които се обучават под тепетата. В момента всички те за година от държавната си поръчка плащат 613,56 евро, докато в предложението е записано от следващата учебна година да дължат по 620 евро.

• Аграрният университет също ще се наложи да коригира таксите си през учебната 2026/2027 година, става ясно от документа, качен за обществено обсъждане. Обучението по трите най-масови направления там е без аналог - растениевъдство, растителна защита и животновъдство, които в момента струват на студентите по 388,58 евро на година, ще станат по точно 400 евро, ако промените станат факт.

• В Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ също ще трябва да преглътнат увеличение на таксите от новата академична година. За специалността "Музикално и танцово изкуство" годишната такса скача от сегашните 715,81 евро на 780 евро (или с 64,19 евро). Другата популярна специалност там - "Педагогика на обучението", пък се оказва тази с най-голям скок под тепетата. Обучението тук вече ще струва 850 евро, докато в момента за година студентите плащат 613,55. Разликата от 236,45 евро повече в процентно изражение значи скок от близо 38 на сто.

Редактор: Цветина Петрова