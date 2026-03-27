Картината на Златю Бояджиев „Две сватби” бе продадена за 280 000 евро по време на пролетния аукцион на Artmark в четвъртък вечерта в София.

Началната оценка бе между 20 000 и 35 000 евро. Наддаването продължи близо 15 минути и премина при сериозна конкуренция, като цената нарасна значително и отрази интереса към творбата.

снимка

Снимка: БГНЕС

Картината е закупена директно от художника от проф. Уилям Джеймс Орвил-Томас. Тя излиза на пазара за пръв път след над пет десетилетия в частна колекция. „Две сватби” принадлежи към прочутия втори цикъл голямоформатни композиции на Златю Бояджиев (1903 – 1976). Платното разгръща многопластова панорама на зимата в Родопите, в която сватбени шествия и сцени от ежедневието се преплитат в жив образ на общност, движение и традиция. „Две сватби” е създадена в Париж през 1970 г. и изобразява едновременно християнска и мюсюлманска сватба сред зимен пейзаж, в който се издигат минаре, църковна камбанария и вековно дърво.

снимка

Снимка: БГНЕС

Именно творба на Златю Бояджиев държеше и предишния рекорд за най-скъпо продадена картина от български художник. През ноември 2025 г. неговият „Пейзаж” бе изтъргуван за 81 000 евро от аукционна къща „Аполон и Меркурий”. Предишната най-висока цена бе платена за вариант на „Ръченица” от Иван Мърквичка, продадена преди 10 години от същата аукционна къща за 75 000 евро. „Две сватби” сериозно задмина тези постижения.

снимка

Снимка: БГНЕС

Втората най-скъпо продадена картина на снощния търг е на Иван Милев – „Пазачът”, рисувана през 1920-те години. При първоначална цена между 4000 и 6000 евро тя бе купена за 85 000 евро.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС

Последвайте ни

