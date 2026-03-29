Информационната кампания „Сканирай лапата“ стартира днес на площад Света Неделя, съобщиха организаторите от Stray Angels. Инициативата въвежда нов визуален символ – лапа с QR код, който при сканиране насочва към онлайн платформа с указания как да се реагира при животно в беда, към кои институции да се подаде сигнал и какви са предвидените санкции при нарушения.

Целта на кампанията е да направи Закона за защита на животните по-достъпен и разбираем за гражданите, като знакът ще бъде поставян на ключови обществени места и в търговски обекти в цялата страна.

Снимка: Петър Антонов, NOVA

Като част от откриването участниците ще изминат маршрута от площад „Света Неделя“ до Национален дворец на културата, носейки табели с QR символа, с които символично ще представят инициативата. Кампанията е подкрепена от редица популярни личности, сред които Юлиан Костов, Александра Богданска, Диляна Попова, Асен Блатечки, Папи Ханс, Дарин Ангелов, Никол Станкулова и Валерия Георгиева.

От организацията уточняват, че „Сканирай лапата“ се реализира в партньорство с общини, институции, бизнеси и граждани, обединени около каузата за по-голяма информираност и отговорно отношение към животните.

Stray Angels е създадена през 2016 г., като основната ѝ дейност е насочена към спасяването на изоставени и пострадали животни, тяхното лечение, социализация и намиране на постоянен дом.

