Щъркел в лясковското село Мерданя бедства, тъй като не може да се храни заради примка на човката. За това алармираха жители на населеното място.

По всяка вероятност това е мъжкият екземпляр от двойката, която се е настанила в селото. Хората в района прилагат снимка, на която се вижда примка на врата и клюна, която щъркелът не може да махне сам.

"Подадохме сигнали до всички институции, но няма резултат. Не искаме да загубим тази двойка. Женската вече мъти, а мъжкият не може да осигурява прехрана", рязказват местните. Единствено от енергоразпределителното дружество са се опитали да хванат птицата и да ѝ помогнат, но безуспешно.