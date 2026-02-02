Щъркелът, който преди дни потърси подслон от студа в параклис в бургаския квартал „Ветрен“, е в добро общо състояние. Младата птица, излюпила се миналата година и останала да зимува край морето, вече е настанена в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“.

Не е ясно защо младият щъркел, кръстен Антон, не е отлетял на юг. В продължение на дни екипи на РИОСВ и ветеринарни лекари опитвали да го заловят, но без успех. Накрая щъркелът сам потърсил убежище.

Премръзнал щъркел потърси спасение в малък параклис край Бургас

„Антон постъпи при нас в сравнително добро състояние. Птицата беше с нормално тегло, което, доколкото разбрахме, основно се дължи на това, че е бил хранен в града. Имаше съвсем лека травма на едното крило, която най-вероятно е получена в последните дни преди да бъде уловен”, каза д-р Стефка Димитрова от „Зелени Балкани“.

Специалистите отбелязват, че подобни случаи зачестяват, като все повече млади бели щъркели не предприемат традиционната миграция на юг. Експертите обаче напомнят, че човешката намеса често е излишна и дори може да навреди.

„Най-важното правило е да избягваме да им даваме от нашата храна или с каквато и да било друга. Това кара птиците да се опитомяват, да свикват с хората твърде много и след това да не желаят да си тръгнат. Най-доброто решение е да бъдат оставени саи да търсят храна”, каза д-р Адриана Джамалова.

Антон остава под наблюдението на ветеринарните лекари, а след пълното му възстановяване ще бъде пуснат в природата.

Редактор: Ивета Костадинова