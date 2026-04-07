Нашествие на калинки по варненските плажове. Явлението се случва за първи път от много години насам.

Спроред специалистите обяснението е просто. Голямата популация се дължи на прекаленото размножаването на листните въшки, с които се хранят калинките.

Кадър: Петър Петров, NOVA

Милиони калинки превзеха плажовете в Северна Гърция

Според специалистите голямото количество калинки по никакъв начин не е опасно за хората.

Също така, за да се възстанови биологичното равновесие, не е необходима човешка намеса. Когато храната намалее или калинките изядат по-голямата част от листните въшки, те самите ще се пръснат, защото ще тръгнат да си търсят храна на друго място.