Това се случва за пръв път от години
Нашествие на калинки по варненските плажове. Явлението се случва за първи път от много години насам.
Спроред специалистите обяснението е просто. Голямата популация се дължи на прекаленото размножаването на листните въшки, с които се хранят калинките.
Кадър: Петър Петров, NOVA
Милиони калинки превзеха плажовете в Северна Гърция
Според специалистите голямото количество калинки по никакъв начин не е опасно за хората.
Също така, за да се възстанови биологичното равновесие, не е необходима човешка намеса. Когато храната намалее или калинките изядат по-голямата част от листните въшки, те самите ще се пръснат, защото ще тръгнат да си търсят храна на друго място.
